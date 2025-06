Jusqu'à présent, Qwant et Ecosia s'appuyaient sur les interfaces de programmation de Google et de Bing pour retourner des résultats de recherche. Cela signifie que ces moteurs n'avaient d'autres choix que de se plier aux stratégies de ces deux géants américains. Or Microsoft a récemment augmenté le coût de ces API avant d'annoncer leur fermeture prochaine au mois d'août. Qwant et Ecosia ont alors choisi de miser sur la souveraineté afin "qu’aucune décision d’un tiers ne puisse compromettre notre activité ", comme l'affirme le PDG de Qwant Olivier Abecassis.

La plateforme Staan est hébergée en Europe et axée sur la protection de la vie privée. Elle permet à Qwant, Ecosia et Lilo d’opérer avec leur propre index de recherche. Cette API peut être employée par des moteurs alternatifs et des entreprises européennes souhaitant intégrer la recherche web à leurs services. Par ailleurs, Staan disposerait d'un "pool de données transparent et sécurisé " pour développer de nouvelles fonctionnalités, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les entreprises clients pourront alors profiter d'"une solution d’accès en temps réel aux données web les plus fraîches et les plus pertinentes", est-il expliqué dans un communiqué.