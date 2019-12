La Banque de France va tester une monnaie numérique nationale en 2020

Lire aussi :

Le gouverneur de la Banque de France a annoncé le lancement d'expérimentations sur une monnaie numérique dès l'année prochaine. Une étape de plus vers la dématérialisation des monnaies.C'est en tout cas le souhait exprimé par François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Lors d'une conférence organisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mercredi, le haut dirigeant de la banque centrale française a annoncé qu'en 2020, l'institution lancerait des expérimentations et un appel à projets pour la création d'une monnaie numérique.(c'est à dire destinée à des transactions au montant très élevé,» a déclaré François Villeroy de Galhau lors de la conférence.À terme, ces expérimentations serviraient à envisager la création un éventuel « e-euro ».Avec cette annonce, la Banque de France répond à un appel lancé en septembre dernier par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Tout en s'opposant au déploiement de Libra, la cryptomonnaie de Facebook, en Europe, le ministre s'était exprimé en faveur d'une cryptomonnaie publique et gérée par la Banque centrale européenne (BCE).S'il est un peu tôt pour qu'une initiative européenne voit le jour, la France compte bien avancer de son côté. Elle ferait d'ailleurs partie des premiers États, avec l'Allemagne , à se pencher sur les cryptomonnaies. En 2020, un projet de monnaie digitale devrait voir le jour du côté chinois, fruit de cinq années de travail.