Les banques allemandes pourront vendre et stocker des crypto-actifs dès 2020

Montrer la voie à l'Europe en matière de cryptomonnaie

Source : Coindesk

L'Allemagne veut s'imposer en précurseur des cryptomonnaies en Europe. Au mois d'octobre déjà, son ministre des Finances avait affirmé être en faveur de l'instauration de l'e-euro . Aujourd'hui, la quatrième puissance économique mondiale va plus loin.», s'est félicité Sven Hildebrandt, P.-D.G. de l'entreprise DLC, auprès du média. Concrètement, cette nouvelle loi va permettre à ceux qui le souhaitent d'investir dans des cryptomonnaies avec des fonds qui seront basés en Allemagne, au lieu de passer par un autre endroit du monde. Le pays souhaite ainsi garantir une plus grande sécurité aux investisseurs.Notre voisin espère montrer la voie au reste de l'Europe. Il semblerait que cette décision commence déjà à attirer des entreprises : une filiale des services financiers suisses baptisée Crypto Storage a annoncé vouloir installer un bureau à Francfort.Néanmoins, cette annonce fait également craindre des risques en matière de protection des consommateurs. En effet, investir dans les cryptomonnaies nécessite de grandes connaissances à leur égard, et les banques pourraient profiter de cela pour en vendre à des particuliers qui ignorent dans quoi ils se lancent...