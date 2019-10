Libra : PayPal annonce son retrait du projet de cryptomonnaie, un nouveau coup dur pour Facebook

© Ink Drop / Shutterstock.com

PayPal se retire officiellement, sans donner d'explications

Visa et Mastercard, les prochains sur la liste ?

La déclaration diplomatique du jour :



« Nous restons favorables aux aspirations de Libra et avons hâte de continuer le dialogue sur des manières de travailler ensemble à l'avenir », indiqué PayPal. Une déclaration purement diplomatique, un peu comme lorsque votre compagne ou compagnon vous quitte en vous lâchant un « restons amis » parfois difficile à digérer.

La crise couve du côté de Libra. La cryptomonnaie de Facebook, attendue dans le courant de l'année 2020, enchaîne les déconvenues ces dernières semaines. Face aux différentes réticences des gouvernements et régulateurs, Visa, Mastercard et Stripe font désormais partie des réfractaires, plus vraiment motivés à l'idée de s'associer autour de la cryptomonnaie de l'association Calibra. Paypal, de son côté, a officiellement annoncé son retrait de la Libra Association.Le service américain de paiement en ligne, connu dans le monde entier, a finalement renoncé à prendra part à l'un des projets les plus ambitieux jamais portés par Facebook. Vendredi, la société a en effet déclaré avoir, dans un courrier électronique.s'est contenté d'expliquer PayPal, qui n'a donc pas officiellement donné les raisons de son retrait.En théorie, les sociétés partenaires de Facebook sur le projet Libra doivent investir 10 millions de dollars pour le mettre sur les rails. Tout indique donc que PayPal n'a pas effectué le versement. Le service de paiement en ligne a peut-être craint de perturber ses activités alors que les régulateurs du monde entier ont déjà placé Libra dans leur viseur.Ce retrait officiel de PayPal s'ajoute aux possibles retraits de Visa et de Mastercard, deux autres poids lourds. Les sociétés bancaires seraient aussi réticentes que PayPal et pourraient reconsidérer le partenariat conclu avec l'association basée à Genève.