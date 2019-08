Libra : Europe, USA, Royaume-Uni... les régulateurs réclament des garanties sur les données personnelles

© Ascannio / Shutterstock.com

Un front commun pour sommer Facebook de détailler la façon dont seront traitées les données récoltées

Les régulateurs ne s'opposent pas à Libra, mais exigent des réponses claires

Lire aussi :

Libra : les arnaques se multiplient avant même le lancement de la cryptomonnaie



Source : ICO

Le 18 juin dernier, l'association, fondée par, a annoncé la création d'une cryptomonnaie éponyme basée sur la technologie blockchain, censée être officiellement lancée en 2020. Seulement, les oppositions ne manquent pas et nul ne sait encore véritablement qui en aura le contrôle, ni comment elle fonctionnera. D'abord de manière disparate, les États du monde entier ont fait part de leur inquiétude s'agissant de la stabilité des systèmes financiers du globe, mais aussi concernant lesdes utilisateurs.C'est sur le point de laque plusieurs régulateurs du monde entier ont rendu public un communiqué de presse commun, publié cette semaine sur le site de l'Information Commissioner's Office (ICO), la CNIL britannique. Les autorités des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de l'Albanie et du Burkina Faso ont mis sur papier leurs inquiétudes communes.Sans prendre en considération les données financières , un autre débat tout aussi épineux, les régulateurs, la plateforme de gestion des libras, n'aient répondu que vaguement aux interrogations liées à la vie privée, sans jamais évoquer spécifiquement la façon dont les données personnelles récoltées allaient être traitées, puis sécurisées. «», indiquent-ils.pour les différentes autorités signataires de la déclaration, puisque le réseau Libra pourrait très rapidement être adopté par les consommateurs du monde entier, «», font remarquer les régulateurs. Lors du lancement de Libra, Facebook et Calibra se retrouveront effectivement en possession d'informations personnelles de millions de personnes.Si les régulateurs ne comptent pas s'opposer au déploiement de la cryptomonnaie, comparée à une «», ils attendent désormais de véritables réponses de Facebook etIls demandent aussi à la firme de Mark Zuckerberg de ne collecter que les données personnelles strictement nécessaires à l'utilisation du service, de permettre aux utilisateurs d'exercer leurs droits en matière de vie privée et de pouvoir accessoirement supprimer leur compte en toute liberté.