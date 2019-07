Libra : les arnaques se multiplient avant même le lancement de la cryptomonnaie

© Ascannio / Shutterstock.com

Des sites d'achat-vente de Libras

Des arnaques qui renforcent les incertitudes autour de Libra

Lire aussi :

Bruno Le Maire prend officiellement position sur la cryptomonnaie Libra



Source : The Washington Post

La, cryptomonnaie du géantdont le lancement est normalement prévu pour le premier semestre 2020, attire toutes les convoitises, et notamment les plus sombres. En effet, la toile regorge déjà de dizaines de pages, groupes et faux comptes dont la «» est de procéder à des. Alertés, les réseaux sociaux ont décidé de réagir.La contrefaçon de Libra n'a sans doute pas fini de pulluler. Outre les pages et groupes issus des réseaux sociaux, desdonnant aux internautes l'illusion qu'ils sont bien en train de naviguer sur des plateformes officielles, ont été créés afin de leur proposer, comme le rapporte leFacebook a d'ores et déjà indiqué avoir procédé à la suppression de plusieurs pages et comptes ayant utilisé le logo officiel de la monnaie virtuelle ainsi que celui du réseau social. Des sites internet commesont désormais signalés. Ils proposent les fameux pré-achats de Libras contre de l'argent réel ou d'autres cryptomonnaies, comme le Bitcoin.Si cette profusionn'est pas si surprenante, elle est un coup dur pour Facebook, qui subit de plein fouet les remarques, incertitudes et doutes des autorités et des régulateurs du monde entier, qui considèrent que la monnaie virtuelle fait peser une menace potentielle sur le système monétaire et financier mondial.Facebook ne semble pas avoir été capable d'identifier de façon autonome les arnaques liées à sa future cryptomonnaie, ce qui inquiète d'autant plus les spécialistes. «», se demande Eswar Prasad, professeur d'économie à l'Université Cornell.Les élus américains, eux, en appellent toujours à l'arrêt du processus de lancement de la cryptomonnaie, dont le contrôle pourrait échapper à Facebook. Libra, démarre une vie déjà sacrément mouvementée.