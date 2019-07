Bruno Le Maire prend officiellement position sur la cryptomonnaie Libra

La France reste prudente face à l'arrivée du Libra



Un moyen de justifier une taxe GAFA pour réguler les acteurs du numérique



Source : Journal du Coin

Interrogé durant la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale en juin dernier,a pris longuement la parole pour exprimer son sentiment vis-à-vis du, la chapeautée par Facebook et d'autres sociétés technologiques internationales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le ministre de l'Économie reste très prudent face à cette nouvelle devise.Il a débuté son intervention en expliquant que si le Libra n'était qu'un moyen de transaction, il serait favorable à cette solution. Mais hors de question cependant que, une entreprise privée,et les banques centrales internationales.», a t-il ajouté lors de sa déclaration.Bruno Le Maire conclut en expliquant vouloirpour éviter que le réseau social ne prenne une position monopolistique, du fait de sa taille et du nombre d'utilisateurs potentiels qu'elle pourrait toucher.Il fait aussi une nette distinction entre les monnaies nationales, qui servent au bien commun des citoyens, et les monnaies numériques, dont le Libra, qui ne servirait qu'à enrichir un peu plus les sociétés qui les gèrent.Le ministre de l'Économie est désormais déterminé à imposer une taxe GAFA à ses alliés pour mieux contrôler leur expansion. Ces sujets sont à l'ordre du G7 Finance, qui se tient depuis ce mercredi 17 juillet à Chantilly. Les ministres des Finances ont annoncé avoir déjà trouvé un «» à l'arrivée du Libra en 2020, selon les informations de l'AFP.