Les stablecoins n'ont pas bonne presse auprès des autorités européennes, qui voient dans ces cryptomonnaies, le plus souvent adossées au dollar, « un risque sérieux de "déseuropéanisation" et de privatisation de la monnaie » selon les mots du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Pour autant, ça n'a pas empêché l'une des plus grandes banques françaises, la Société Générale, de se lancer dans l'aventure.