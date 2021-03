Visa accepte les paiements en stablecoin USDC sur son réseau

Après d’autres essais et expérimentations, Visa espère lancer la capacité de règlement en stablecoin USDC pour d’autres entreprises au cours de l’année 2021.

Le géant des paiements souhaite mettre ce service à disposition des acteurs qui traitent du Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies. Visa indique que des « milliards de dollars » en monnaie fiduciaire sont impliqués dans la compensation et le règlement des transactions, au quotidien.

Face à Visa, MasterCard n’est pas en reste : l'entreprise a également prévu d’ajouter les crypto-monnaies à son réseau au cours de l’année. Les géants du paiement semblent ainsi se livrer une âpre bataille commerciale pour prendre en charge le plus rapidement possible les crypto-monnaies sur leur réseau respectif. D'autant que PayPal vient d'annoncer avoir ouvert aux utilisateurs américains la possibilité de payer en Bitcoin, Ethereum et Litecoin (LTC), à partir d'aujourd'hui…