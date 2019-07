Taxe GAFA : une audience publique du Bureau du représentant américain au commerce est prévue

Une réunion publique post enquête sur la taxe adoptée en France

Le bureau estime que cette loi est discriminatoire envers les sociétés américaines

Source : Neowin

La loi adoptée par le Sénat en France dit que les entreprises générant plus de 25 millions de revenus français et 750 millions dans le monde sont soumises à une taxe de 3 %.Il y a peu, on évoquait le fait que l'adoption de laen France ne fasse pas vraiment plaisir à Donald Trump . À l'occasion, une enquête était ouverte car les États-Unis disposent d'un an exactement pour déterminer si cette loi est «» pour le commerce du pays.L'objet de cette réunion publique sera d'entendrevoulant apporter leur témoignage quant à l'adoption de cette taxe. Tous peuvent ainsi témoigner de manière écrite ou orale, et pourront pendant quelques jours après la réunion faire des observations.Le Bureau du représentant américain du commerce a tranché et estime queet va à l'encontre des entreprises américaines qui sont désavantagées par rapport aux sociétés de plus petite taille qui exercent leurs activités uniquement en France. Selon les États-Unis, cette loi s'écarte donc trop des normes fiscales pratiquées intentionnellement.Du point de vue français, ces géants restent dangereux car ils mettent à mal les différents commerces et entreprises, le tout en proposant leurs services dans un endroit où leurs impôts sont avantageux pour eux.