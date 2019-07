Libra : Facebook promet de se conformer aux lois, avec la Suisse en arbitre

La surveillance du Libra confiée à la Suisse, où se trouve son siège

Facebook n'a pas l'intention de conduire une politique monétaire

Source : Sénat US

Depuis l'annonce le mois dernier de l'arrivée prochaine du Libra, il est évident que la cryptomonnaie de Facebook ne fait pas consensus. De l'inquiétude et des craintes, voilà ce qu'elle suscite au sein des grandes puissances et du lobbying de la finance. Alors, de nombreux États ou régions comme l'Europe, les États-Unis, la Chine et dernièrement le Japon, demandent des comptes à Facebook au sujet de sa monnaie virtuelle. David Marcus, patron de la filiale Calibra, qui gère le projet, s'est expliqué devant le Congrès américain, en faisant une annonce étonnante.Avant son passage devant les élus américains, mardi et mercredi, David Marcus a souhaité publier son témoignage afin que ce dernier soit relayé dans le monde entier et puisse parvenir aux oreilles des puissants. L'ancien président de PayPal, parisien de naissance, s'est dit soucieux de lancer la cryptomonnaie Libra dans de bonnes conditions. Le dirigeant indique qu'il « prendra le temps de faire les choses bien. »S'agissant de la réglementation, Facebook a décidé de se tourner vers la Suisse et la Finma, l'autorité des marchés financiers, pour encadrer et surveiller la future cryptomonnaie du réseau social et de ses partenaires. C'est ainsi le préposé fédéral à la protection des données qui aura la charge de la gestion des données personnelles. L'Association Libra ayant son siège basé à Genève, David Marcus, américain d'origine franco-suisse, jouera donc à domicile.Avant le lancement prévu du Libra au premier semestre 2020, Marcus se veut donc rassurant, au nom de Facebook. « L'association Libra n'a aucune intention de faire concurrence à des monnaies ni de mener une politique monétaire, qui est le monopole des banques centrales », a-t-il déclaré, répondant ainsi aux inquiétudes des différentes institutions, qui redoutent que la monnaie virtuelle ne perturbe la stabilité financière mondiale.