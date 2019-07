Le Japon aussi a commencé à enquêter sur le Libra de Facebook

(Crédits : Ascannio / Shutterstock.com)

Le Japon veut profiter du G7 pour faire passer le message

Le Libra ne fait pas consensus

Source : Reuters

Dans la famille «», nous demandons le! Après l'Europe, les États-Unis et la Chine, c'est au tour du pays du Soleil Levant, puissance économique et numérique de premier ordre, de s'inquiéter des conséquences que la monnaie virtuelle depourrait avoir sur la régulation financière et la politique numérique du pays du Japon.Les autorités japonaises ont décidé, nous apprend Reuters, depar la constitution d'un groupe de travail qui va être chargé d'étudier les effets de la cryptomonnaie de Mark Zuckerberg, avant de faire part de ses réflexions au prochain sommet du G7, où se réuniront les ministres des Finances à Biarritz, mercredi.Le groupe de travail qui s'affaire est composé de représentants du ministère des Finances, de la banque centrale du Japon et de la Financial Services Agency, l'agence des services financiers locale.Les trois institutions veulent travailler main dans la main afin de, dont le lancement est prévu pour le premier semestre 2020. Elles ont l'intention depar crainte d'effets néfastes sur la politique monétaire, les impôts et les paiements.Le Libra n'arrive pas à faire consensus autour de lui. Les États s'inquiètent des moyens colossaux que Facebook est en train de déployer pour permettre aux utilisateurs de ses réseaux sociaux Messenger, WhatsApp et Instagram de s'envoyer directement de l'argent, de procéder au règlement de commandes sur des sites de e-commerce partenaires, le tout enles banques traditionnelles.