Le Congrès américain demande à Facebook de suspendre le développement de la Libra pour l'étudier

Une concurrence au dollar redoutée

Des craintes autour des questions de vie privée et de sécurité des données

Source : The Guardian

Depuis que officialisé le lancement de, sa proprepour le premier semestre 2020, la communauté internationale s'interroge sur les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'économie. Représentant quelque chose de relativement inédit, la Libra pourrait constituer un couac pour les banques mondiales. Après les régulateurs et banquiers centraux européens, qui s'interrogent sur le respect des réglementations , lea directement demandé à Facebook de suspendre le développement de la monnaie virtuelle.Trois membres du Congrès, parmi lesquelles Maxine Waters, présidente démocrate de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, demandent à ce que Facebook. Ces derniers redoutent l'impact que la crypto-monnaie pourrait avoir sur l'économie en raison du fait que les réseaux sociaux du groupe recensent plus deDans la lettre adressée à Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg (bras droit du « Zuck ») et David Marcis (le boss de la monnaie virtuelle), les trois élus redoutent que la crypto-monnaie ne se transforme en, mettant ainsides États-Unis, et celle du monde.Les membres du Congrès sont par ailleurs sceptiques au regard dusur «» de la Libra et de l'application mobile servant de portefeuille numérique,. Ces derniers veulent donc une réglementation qui soit à la hauteur et une surveillance suffisante, pour limiter les risques et l'impact de la monnaie virtuelle.Outre les questions bancaires, celles deressortent instinctivement. «», précise la lettre, faisant naturellement référence au scandale Cambridge Analytica Avant même son lancement, la crypto-monnaie Libra semble déjà avoir une vie sacrément mouvementée.