Libra : les banques centrales européennes alertent Facebook sur le respect des réglementations

La Banque de France veut lutter contre le blanchiment d'argent

Le Libra pourrait accélérer le processus de réglementation des cryptomonnaies

Source : Le Figaro

Le 18 juin,annonçait officiellement l'arrivée de sa cryptomonnaie maison,, avec un lancement prévu dans le courant du premier semestre 2020 . La société de Mark Zuckerberg s'est associée à plusieurs dizaines de groupes parmi lesquels Visa, Uber, eBay, Mastercard, PayPal, Spotify ou encore Iliad, l'entreprise fondée par Xavier Niel. Les 2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux de Facebook (Messenger et Whatsapp compris) pourront régler leurs transactions via ces derniers, depuis l'interface des messageries.Une monnaie virtuelle aux mains d'un réseau social détenant déjà tout un tas de données provenant de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, cela suscite forcément les interrogations. Pour François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, «».Le gouverneur souhaite que le Libra respecte la réglementation en matière de let soutient que les plateformes faisant transiter des fonds devraient demander l'octroi d'unepour pouvoir lancer des services comme le dépôt.En traversant la Manche, on s'aperçoit que le voisin britannique est tout aussi circonspect. Pour l'autorité de réglementation financière, il n'existe pas assez d'informations qui permettraient de. Même chose en Italie, où l'on souhaite obtenir des informations supplémentaires à son sujet.Jusqu'à aujourd'hui, les monnaies virtuelles ne sont, étant encore trop petites pour potentiellement causer un risque pour le système financier. Il est évident que le Libra pourrait changer la donne et inciter les autorités à prendre les choses en main. En marge du sommet du G20, qui doit se tenir les 28 et 29 juin, le, qui y est affilié, a ainsi déclaré qu'il