La banque centrale de Chine anticipe les conséquences géopolitiques de la cryptomonnaie Libra

Pékin travaille sur l'établissement de sa propre cryptomonnaie

La Chine redoute l'impact du dollar sur le Libra

Source : SCMP

Décidément, il est difficile de trouver une autorité qui puisse accueillir avec enthousiasme le, la cryptomonnaie de Facebook qui doit être lancée officiellement au premier semestre 2020. Alors que les banquiers et élus européens s'interrogent , et que le Congrès américain demande au groupe de Mark Zuckerberg de suspendre purement et simplement le développement de la cryptomonnaie en attendant de plus amples informations,, en faisant part de ses craintes.Invité à s'exprimer à Pékin lors d'une conférence sur le sujet en début de semaine,, directeur du bureau de recherche de la, ne se cache pas pour affirmer ce qu'il voit en. L'empire du Milieu suit de très près le développement des cryptomonnaies, puisqu'elle fut la, avec l'émergence progressive du Bitcoin.Le projet de Facebook est tellement craint par les institutions financières chinoises que la Banque centrale du pays est, affirme Wang Xin.Si le Libra promet d'être un stable coin adossée à plusieurs monnaies, comme l'euro et le dollar, Pékin veut savoir quelles monnaies sont concernées et quel rôle le dollar aurait à jouer dans la vie de la cryptomonnaie de Facebook.Sur le modèle de la Chine, et par souci de souveraineté,, ou bien à établir une nouvelle monnaie internationale basée sur les droits de tirage spéciaux, un instrument monétaire créé en 1969 par le FMI et constitué de diverses devises : le dollar (américain), l'euro, le yen, le yuan et la livre sterling.