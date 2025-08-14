C’est un nouveau record pour le bitcoin. Ce jeudi 14 août, la reine des cryptomonnaies a franchi le seuil symbolique des 124.000 dollars, avant de refluer légèrement.
Cette envolée confirme la tendance haussière entamée depuis plusieurs mois, et s’explique autant par le climat politique que par la dynamique des marchés financiers.
Wall Street donne le ton
La poussée du bitcoin coïncide avec la hausse des indices américains, le S&P 500 et le Nasdaq ayant tous deux signé de nouveaux sommets à la clôture mercredi soir. Dans ce contexte, les actifs à risque profitent d’un regain d’intérêt, notamment de la part des investisseurs institutionnels. Nous avons donc là une dynamique qui rappelle les bullruns précédents, mais cette fois avec un cadre réglementaire en pleine mutation.
Le Bitcoin porté par un "effet Trump" ?
Car oui, l’autre moteur de cette hausse, c’est Donald Trump. Depuis son retour à la présidence, l’administration américaine a amorcé un virage pro-crypto assumé. On pense notamment à certaines restrictions bancaires pesant sur les entreprises liées aux cryptomonnaies qui ont récemment été levées. Et selon l’analyste Samer Hasn, Trump chercherait à intégrer plus pleinement les cryptos dans le système financier américain.
Ce soutien politique change la donne. Par ailleurs, l’implication personnelle du président et de son entourage dans l’écosystème alimente les spéculations sur de futures mesures favorables.
Ce nouveau sommet ne garantit pas pour autant une trajectoire linéaire. La volatilité reste forte, et le contexte international, tout comme d’éventuelles tensions réglementaires hors des États-Unis, pourraient rapidement inverser la tendance.
Néanmoins, le bitcoin s’installe plus que jamais comme un actif géopolitique. Et la politique américaine, désormais alignée sur ses intérêts, pourrait accélérer son intégration dans l’économie mondiale.