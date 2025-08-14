Ce soutien politique change la donne. Par ailleurs, l’implication personnelle du président et de son entourage dans l’écosystème alimente les spéculations sur de futures mesures favorables.



Ce nouveau sommet ne garantit pas pour autant une trajectoire linéaire. La volatilité reste forte, et le contexte international, tout comme d’éventuelles tensions réglementaires hors des États-Unis, pourraient rapidement inverser la tendance.



Néanmoins, le bitcoin s’installe plus que jamais comme un actif géopolitique. Et la politique américaine, désormais alignée sur ses intérêts, pourrait accélérer son intégration dans l’économie mondiale.