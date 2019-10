PayPal prend un billet pour la Chine et s'offrant GoPay

© Ink Drop / Shutterstock.com

PayPal utilise sa filiale chinoise pour monter au capital

Lire aussi :

Google Pay étend son aura en intégrant le paiement PayPal à son service



Un marché qui va peser très, très lourd ces prochaines années

Source : Communiqué de presse

S'il lui reste encore du chemin à parcourir avant de détrôner l'historique règlement par carte bleue, le paiement mobile a tendance à se démocratiser au fil des années. Dans certains pays, ce service est extrêmement populaire. C'est le cas en Chine, où plusieurs acteurs locaux se partagent le marché. Mais l'un d'entre eux est en passe d'accueillir un actionnaire majoritaire étranger, PayPal, ce qui sera une première pour le marché chinois des services de paiement.Désireuse d'obtenir sa part du gâteau en Chine, la société PayPal a jeté son dévolu sur Gyofubao Information Technology, alias GoPay. La firme californienne vient d'obtenir le feu vert de la Banque populaire de Chine pour acquérir 70 % du capital de la société chinoise, décrochant donc une part majoritaire de celle-ci.PayPal va prendre le contrôle de GoPay via sa filiale Yinbaobao Information Technology. GoPay exerce son activité de service de paiement en ligne depuis 2011 et a progressivement étendu ses capacités aux activités de paiement transfrontalier ou à l'émission de cartes prépayées.En Chine, le marché du paiement mobile a bien pris forme. Certains acteurs locaux, comme AliPay ou WeChat Pay, sont très présents. Mais avec l'ouverture du marché intérieur de l'empire du Milieu aux sociétés de paiement électronique étrangères, une brèche s'est ouverte et PayPal compte bien en profiter pour titiller les puissances locales.Le marché du paiement mobile promet de connaître une croissance très importantes ces prochaines. Un rapport fourni par Frost & Sullivan et relayé par nos confrères américains deindique qu'en Chine, ce marché devrait croître de 21,8 % par rapport à 2017 pour peser, en 2023, pas moins de 96 730 milliards de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs du paiement mobile devrait tout simplement doubler d'ici 2023.