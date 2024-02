Pour éviter le vol de "super-cookies", Paypal dépose un brevet

PayPal, qui a récemment licencié 2500 de ses salariés, entend bien rester le leader mondial des paiements en ligne et franchit une nouvelle étape dans la sécurité numérique en déposant un brevet pour une méthode inédite de détection du vol de "super-cookies". Ces derniers, des fichiers de suivi persistants, sont de plus en plus exploités par les cybercriminels. La nouvelle approche de PayPal promet d'apporter une protection accrue aux utilisateurs, soulignant l'engagement continu de l'entreprise envers la sécurité des données dans le paysage numérique en constante évolution.

Intitulé "Super-Cookie Identification for Stolen Cookie Detection," le brevet a été déposé en juillet 2022 et publié récemment par l'Office américain des brevets et des marques. Bien que la mise en œuvre de cette technologie dans le domaine grand public reste incertaine, le brevet souligne l'importance croissante de développer de nouveaux mécanismes de protection face au vol de cookies web pour prévenir les connexions non autorisées.