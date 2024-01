PayPal licencie à son tour massivement des employés

L'objectif pour Paypal est de réduire le plus possible ses coûts de fonctionnement, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel. Ces licenciements seront par ailleurs doublés par des investissements « dans les domaines d'activité dont nous pensons qu'ils créeront et accéléreront la croissance » selon les mots du patron Alex Chriss.

Cette annonce s'effectue à peine quelques jours après celle d'eBay, la place de marché en ligne américaine, qui a appartenu pendant plus d'une décennie au même groupe que Paypal. La direction avait ainsi indiqué la semaine précédente qu'un millier de postes allaient être supprimés, soit environ 9% de ses effectifs globaux. Qui sera donc le prochain sur la liste à lancer une grande campagne de restructuration ?