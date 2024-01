Le grand patron de Google le confirme : il y aura encore des licenciements dans l'entreprise cette année

Récemment, les départements les plus affectés par la réorganisation interne opérée par Google ont été le matériel, la publicité, la recherche web, Google Shopping, Google Maps, ou encore les équipes de YouTube. Pour Sundar Pichai, ces départs sont nécessaires afin de « supprimer des couches pour simplifier les décisions et accélérer la cadence ».

Depuis le début d'année, plus de 1 000 employés ont déjà été remerciés par Google. Le patron du géant américain n'en fait pas mention dans son mémo, mais il est probable que la société concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle cette année, grand cheval de bataille des acteurs de la tech.

Depuis plus d'un an maintenant, des licenciements de masse sont opérés dans le secteur des technologies et du jeu vidéo, qui avait connu un boom lors de la période de confinement due à la pandémie de COVID-19.