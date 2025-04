Aujourd’hui, une grande partie des paiements effectués en Europe passent par des plateformes comme Visa, Mastercard, PayPal ou Alipay. Même si consommateurs et entreprises en font les frais, ils n'ont pas le choix. Problème, ces entreprises sont basées aux États-Unis ou en Chine et suivent les lois de leurs pays d’origine et il n'existe pas de pendant européen. C'est au détour d'une émission de télévision américaine que Christine Lagarde a récemment déclaré : « Visa, MasterCard, PayPal et Alipay sont toutes contrôlées par des entreprises américaines ou chinoises. Nous devons veiller à ce qu’il existe une offre européenne ».

Cette dépendance pose plusieurs problèmes. L’Europe n’a pas le contrôle total sur ses flux financiers. Les décisions prises par ces entreprises peuvent être influencées par des priorités politiques ou économiques étrangères, ce qui pourrait compliquer les choses si des tensions internationales apparaissaient. Or, on ne peut pas dire que tout aille mieux dans les meilleur des mondes entre les trois puissantes mondiales.

Sans compter que ces plateformes collectent des données personnelles sur leurs utilisateurs européens, ce qui inclut que des informations financières sensibles sont stockées hors du continent. La confidentialité et la sécurité de ces données prend donc du plomb dans l'aile.

Christine Lagarde estime qu’une solution européenne pourrait permettre de mieux répondre aux besoins du continent tout en réduisant ces risques. Elle appelle à la création d’une infrastructure locale capable de remplacer ces plateformes étrangères.