Si vous réglez vos achats par carte bancaire, un petit détail risque de faire grimper davantage la facture

Ce changement dans l’utilisation des cartes bancaires s’explique principalement par la popularité croissante des paiements en ligne et sur mobile qui favorisent les réseaux Visa et Mastercard. L’essor des néobanques et des banques en ligne qui ne sont pas liées au réseau CB a également contribué à cette évolution.

En clair, lorsque ce logo n'est plus frappé sur une carte, celle-ci est associée à d’autres réseaux bancaires internationaux tels que Visa ou Mastercard.

Les commerçants doivent payer des commissions plus importantes lorsque les paiements sont effectués sur les réseaux Visa ou Mastercard. Et la note est salée. « Les autres réseaux coûtent jusqu'à 10 fois plus cher au commerçant que le réseau CB », explique Dominique Schelcher, P.-D.G. de Système U.