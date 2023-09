Vous avez une Mastercard ? Découvrez comment sont discrètement revendues vos données d'achat

Cette vente de données fait évidemment peser des risques sur la vie privée et la sécurité des consommateurs. En effet, plus les entreprises ont accès à ces données, plus elles sont vulnérables à des violations de sécurité et à des piratages, ce qui expose les utilisateurs à des usurpations d'identité ou à des fraudes financières. Sans oublier aussi les effets pervers de la publicité ciblée, qui peut aboutir à des achats impulsifs et nocifs pour la santé financière des individus.