Pourquoi le ministère de l'Économie veut-il pouvoir consulter vos comptes bancaires ?

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) a répondu au ministère dans un courrier et a émis un avis défavorable à cette demande. « Les cas d’usage de ces soldes et de ces opérations ne sont pas détaillés, et leur conformité avec le cadre juridique actuel ne me paraît pas suffisamment solide », note ainsi l'ancien directeur de la Dinum, Nadi Bou Hanna. Il note également dans sa réponse qu'aucun débat parlementaire n'a eu lieu sur ce sujet spécifique et recommande par ailleurs aux services du ministère de consulter en premier lieu la CNIL pour s'assurer de la conformité des changements demandés.

Interrogée par Tech & Co, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) indique que cette modernisation du Ficoba n'est désormais plus d'actualité et explique au passage que les seules données demandées alors par Bercy étaient les soldes des comptes bancaires ainsi que le nombre d'opérations réalisées chaque mois, mais pas l'intégralité des transactions réalisées chaque jour par les particuliers et les entreprises.

Si le projet venait à ressurgir dans les prochains mois, la DGFiP assure que « toutes les consultations juridiques nécessaires seront préalablement menées avant une éventuelle évolution du cadre légal qui ferait lui-même, par définition, l'objet d'un débat public au moment de la discussion de la loi ».