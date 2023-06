Des sites légitimes volent vos infos de carte bleue à leur insu, mais comment est-ce possible ?

Une attaque Magecart est un mode opératoire qui consiste en l’insertion de scripts malveillants pour voler les données des clients de sites d'achats en ligne. Et nous ne parlons pas ici de n’importe quelles données. Ce sont en effet les cartes de crédit et les informations personnelles des consommateurs qui sont directement concernées. Ces attaques ont lieu lors du processus de paiement, et ce, par le biais de sites totalement légitimes. C’est ce qui rend cette nouvelle campagne de vols de cartes de crédit particulièrement préoccupante. Les sites concernés sont utilisés comme serveurs de commandes et de contrôle. Ceci donne tout le loisir aux pirates de contourner les mesures de détection et de blocage en se soustrayant à la nécessité de mettre en place leur propre infrastructure. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes et posent une menace sérieuse pour la sécurité des transactions en ligne. Une nouvelle campagne de vols de cartes de crédit par ce biais a récemment été découverte.