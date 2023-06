Des milliers de passeports français atterrissent sur le darknet après la cyberattaque d’une grande agence de voyages

Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête le lundi 5 juin pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Les chefs d'« association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit puni de cinq quand d'emprisonnement » et d'« extorsion en bande organisée » ont été évoqués. Sur le plan cyber, ce sont ceux d'« entrave au fonctionnement d'un STAD » (système de traitement automatisé de données) et d'« accès et maintien frauduleux dans un STAD » qui ont été brandis par le ministère public. La police judiciaire et la gendarmerie nationale mèneront les investigations.