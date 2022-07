Alerte chez PrestaShop : cette faille 0-day permet de voler les informations de paiement des utilisateurs

L'attaquant soumet ensuite une autre requête GET au fichier qui vient d'être créé, ce qui lui permet alors d'exécuter ses instructions arbitraires. Et une fois que les pirates ont pris le contrôle d'une boutique PrestaShop, ils n'ont plus qu'à injecter un faux formulaire de paiement sur la page dédiée. Les clients, eux, n'y voient que du feu et entrent alors leurs données bancaires sur le faux formulaire. Les pirates récupèrent ainsi les données.