Vol de données : il n’y en a jamais eu autant qu’aujourd’hui, selon la CNIL

En moyenne donc, on parle de 14 notifications quotidiennes et de 420 mensuelles, pour la seule question des violations de données personnelles. À elles seules, les PME et les microentreprises représentent près de 7 notifications sur 10 (69 %), avec comme motif premier le piratage informatique. Cette statistique est hélas logique, puisque les plus petites structures ne bénéficient pas des mêmes moyens de défense que les grandes (pas de service informatique, etc.). Par conséquent, elles sont moins sensibilisées au risque cyber.