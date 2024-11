Alors que dit-on du côté de PayPal ? À 12h, la plateforme expliquait être victime d'un incident qui touche plusieurs de ses produits. Sur les comptes, les retraits ne fonctionnaient pas pour de nombreux utilisateurs. Le paiement express en ligne non plus, était hors service, tout comme les fonctionnalités liées aux cryptomonnaies ou aux services Venmo et Xoom.