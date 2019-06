La plateforme européenne "d'open banking" Tink s'associe à PayPal

Gérer tous ses comptes bancaires sur une même application

PayPal nouvel investisseur stratégique de Tink

Source : TechCrunch

La Directive européenne sur les Services de Paiement 2version () est entrée en vigueur au début de l'année 2019. Certaines dispositions ne seront cependant appliquées qu'à partir de septembre prochain. Parmi elles, l'ouverture du secteur financier à de nouveaux acteurs, via l'accès des utilisateurs aux informations sur les comptes bancaires.Ces nouvelles mesures ont insufflé un nouveau mouvement nommé «». Celui-ci vise notamment à offrir la possibilité aux particuliers de gérer plus facilement leurs finances, par exemple en regroupant leurs comptes bancaires sur une même application. Et ce, sans que les entreprises proposant ces services soient nécessairement rattachées à des banques.Un des acteurs majeurs de l'«» en Europe est la start-up suédoise. Fondée en 2012, elle proposait initialement uneaux particuliers, permettant d'. Elle a ensuite pivoté pour s'adresser directement, pour les aider à construire leurs propres services d'« open banking ».Dans le cadre de son développement,a récemment, auprès d'acteurs tels que la banque finlandaise Nordea ou Christian Clausen, ancien président de la Fédération bancaire de l'Union européenne. Mais un nouvel investisseur majeur est venu se joindre au groupe :, qui a participé à hauteur deCette contribution s'accompagne d'un accord pour que PayPal puisse, afin d'enrichir son offre. L'entreprise américaine n'a pas précisément indiqué comment elle entendait s'en servir, mais on imagine qu'elle envisage de proposer à ses utilisateurs d'ajouter leurs comptes bancaires au sein de ses services.