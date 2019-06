Google Pay étend son aura en intégrant le paiement PayPal à son service

Seulement quelques lignes de codes pour intégrer PayPal à Google Pay

Des achats plus rapides pour les clients

La firme de Moutain View a annoncé, le 20 juin, avoir renforcé sa collaboration avecpour intégrer la méthode de paiement à son service de paiement sur mobile,. Concrètement, cela signifie que les commerçants utilisant la solution de Google peuvent désormais activer PayPal comme moyen de paiement supplémentaire.Cette nouvelle option intégrée à Google Pay est déjà, où les consommateurs peuvent ainsi associer leur compte PayPal à leur compte Google Pay, disposant ainsi de plusieurs solutions pour faciliter le processus de paiement. Du côté des développeurs et des gestionnaires d'applications, l'intégration de PayPal est on ne peut plus simple etSans trop pousser la réflexion, on imagine bien que l'ajout de cette option à Google Pay devrait rencontrer un grand succès, et ce, pour diverses raisons. Pour rester du côté des marchands, ces derniers recevront les paiements sur leur compte PayPal Business en, ce qui ne peut que les inciter à intégrer l'option à leur compte Google Pay.Déjà présente sur des services de Google comme YouTube, Play ou Gmail, l'intégration de PayPal à Google Pay permettra aussi aux commerçants d', et leur évitera d'avoir à se connecter à leur compte en parallèle.Le processus guidant le consommateur jusqu'à l'achat devrait se révéler être ainsi plus rapide, ce qui pourrait augmenter le taux de conversion.