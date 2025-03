Si Nickel affirme avoir restauré l’ensemble de ses services, cette panne souligne une nouvelle fois la vulnérabilité des services bancaires dématérialisés, surtout lorsqu’ils sont utilisés comme comptes principaux. Pour les clients les plus impactés, la priorité reste désormais de vérifier leurs opérations récentes et de signaler toute anomalie persistante au service client officiel. A priori, une régularisation sur les opérations et les paiements devrait intervenir automatiquement sous 8 jours, la situation devrait donc revenir à la normale d'ici peu pour les clients qui font mention d'opérations en attente sur leur compte.