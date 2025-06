Son statut de licorne était déjà acquis, avec plus de 10 milliards d'euros transitant via la plateforme. Mais aujourd'hui, ce sont 20 milliards d'euros qui sont traités chaque année, avec plus de 200 000 utilisateurs professionnels au compteur, qui y opèrent leur gestion financière quotidienne. Une montée en puissance spectaculaire, pour l'entreprise cofondée par Rodolphe Ardant.