Face aux divers défis logistiques sur le développement de matériels en Europe, il est certes bien plus simple de créer des projets logiciels et d'investir dans ces derniers. Selon Michael O'Grady, analyste chez Forrester, cette année, les investissements dans des solutions logicielles devraient afficher une hausse de 10,4%, pouvant représenter à eux seuls un tiers des dépenses technologiques en d'ici à quatre ans.

Les entreprises continuent de se tourner vers les solutions cloud. En 2023, 45% des sociétés faisaient usage d'outils en ligne contre 41% en 2021. L'intelligence artificielle constitue bien sûr un levier de croissance très important. Pour l'heure, seules 11% des entreprises de l'Union européenne en feraient usage, mais les investissements dans ce secteur devraient doubler.

Le mois dernier, nous apprenions notamment que l'État français et plusieurs investisseurs privés s’engageaient à injecter 109 milliards d’euros dans l’IA sur plusieurs années. En parallèle, la France continue ses travaux sur sa Suite Numérique souhaitant ainsi offrir des services capables de concurrencer ceux de Google.

Un autre facteur expliquant cette croissance en Europe concerne la fin du support de Windows 10. Avec une transition vers Windows 11, Forrester s'attend à une hausse des achats de matériel de l'ordre de 10% cette année. Les services IT, tel que ceux proposés par Capgemini ou Accenture, enregistreraient pour leur part une hausse de l'ordre de 2,5%.

Un peu plus tôt ce mois-ci, Airbus, Dassault Systèmes et plus de 90 entreprises ont demandé à la Commission européenne à créer un fonds d'infrastructure souverain. L'objectif est de devenir moins dépendant de la Chine comme des États-Unis