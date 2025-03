Alors que l'Europe craint de basculer dans une dépendance technologique vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, Airbus, Dassault Systèmes et plus de 90 entreprises de la zone exhortent la Commission européenne à créer un fonds d'infrastructure souverain. L'idée serait de stimuler les investissements publics dans les technologies de pointe et de renforcer l'autonomie stratégique du Vieux continent face à ses concurrents ou partenaires commerciaux.