La menace cyber atteint désormais des niveaux alarmants en France, et justifie évidemment la réforme. Les rançongiciels, ces logiciels malveillants qui verrouillent les données et exigent une rançon, ont augmenté de 30% entre 2022 et 2023. Ces attaques ciblent principalement les TPE/PME (34%), les collectivités territoriales (24%), les entreprises stratégiques (10%) et les établissements de santé (10%).