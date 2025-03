L'année 2024 a vu émerger une tendance inquiétante, celle du ciblage de petites installations industrielles, qui a notamment touché les secteurs de l'énergie renouvelable et du traitement de l'eau. Des groupes de pirates comme Cyber Army of Russia Reborn (CARR) et LulzSec Muslims ont réussi à accéder à des interfaces de gestion exposées sur Internet sans authentification, ou avec un mot de passe par défaut.