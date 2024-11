Bien qu'étant une ressource vitale, l'eau est aussi une cible pour les cybercriminels. Le secteur de l'eau, longtemps considéré comme intouchable, est désormais visé par de nombreuses attaques informatiques, menées en France et ailleurs. Entre 2021 et 2024, l'ANSSI a recensé 31 compromissions et 46 entités touchées. Les cyberattaques sont généralement portées par des groupes aux motivations variées, souvent des hacktivistes pro-russes qui visent les infrastructures pour gagner de l'argent, et médiatiser leurs actions.