Le saviez-vous ? Le maritime est submergé par les cyberattaques, mais il a peut-être un nouveau moyen de lutter !

Quand on pense à la cybercriminalité, on pense souvent aux institutions gouvernementales, aux mondes financiers ou même, à l'image de ce qui peut se passer durant la guerre russo-ukrainienne, aux infrastructures critiques. Mais un autre secteur est lui aussi l'objet d'une attention récurrente des pirates : le maritime. Un point important et pourtant méconnu de nos sociétés, alors qu'il concentre à lui seul pour plus de 80 % du volume du commerce international.

Et malheureusement, le nombre de cyberattaques a connu une certaine recrudescence ces dernières années. « En 2022, nous avons recensé 90 incidents dans le monde, soit une hausse de 235 % en deux ans », indique Xavier Rebour, le directeur de France Cyber Maritime. Un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, car seulement 10 % des incidents font l'objet d'une déclaration.