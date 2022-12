Le gouvernement a une stratégie pour protéger les hôpitaux des cyberattaques : ce qu'il faut savoir

Le gouvernement est en train de prendre la mesure de la cybersécurité et du chantier considérable qu'elle représente. L'État a déjà posé plus d'un milliard d'euros sur la table pour accélérer les choses, et des autorités comme l'ANSSI contribuent à l'accompagnement et à la sensibilisation des établissements. Les efforts devraient se poursuivre dans les prochains mois.