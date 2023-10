Si les opérateurs télécoms européens font payer les GAFAM pour leurs réseaux, qui règlera l’addition à la fin ?

Dans leur lettre ouverte, les dirigeants de ces opérateurs européens, parmi lesquels Bouygues et Orange, expliquent qu'il est plus que temps que les GAFAM participent au déploiement des infrastructures de télécommunication. Ils expliquent qu'à l'heure actuelle, ces derniers ne paient « presque rien pour le transport de données dans nos réseaux ». Pourtant, les seuls YouTube, Disney, Netflix, Microsoft et Amazon comptent pour plus de la moitié du trafic internet mondial. Ils estiment par ailleurs qu'au vu de la croissance exponentielle de ce trafic, des investissements à hauteur 174 milliards d'euros d'ici à 2030 seraient nécessaires pour tenir leurs objectifs de connectivité.