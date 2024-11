L'Union européenne est en train de franchir une étape décisive dans sa stratégie de développement de l'IA. Quinze États membres et deux pays participants se sont mobilisés pour proposer la création de sept fabriques d'intelligence artificielle, centrées autour des supercalculateurs européens. Cette initiative majeure, dont les premiers projets seront sélectionnés le mois prochain, promet de transformer radicalement le paysage technologique européen, toujours plus secoué par les blocs américain et chinois. Examinons les détails.