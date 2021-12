Google, Huawei et Microsoft, champions des investissements en R&D pour l'Union européenne

On notera enfin que deux entreprises françaises figurent honorablement dans le top 50. Il s'agit du géant de l'industrie pharmaceutique, Sanofi (5,5 milliards d'euros), qui pointe au 24e rang, entouré de NTT et Oracle, et de Peugeot (3,6 milliards d'euros), qui est 48e, entre Panasonic et Takeda Pharmaceutical.

Une seule entreprise française fait son entrée dans le top 500 cette année. Elle s'appelle Faurecia (1,19 milliard d'euros) et est désormais connue comme équipementier automobile qui fabrique des sièges dans le monde entier, forte de ses 266 usines, dispatchées dans 35 pays. La société entre directement au 131e rang du classement des entreprises ayant le plus investi en R&D en 2020. En revanche, la SNCF, qui pointait au 371e rang l'année précédente, sort de ce top 500 et recule de 146 places (517e).