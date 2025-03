On le savait, l'environnement économique n'est plus aussi attrayant pour les start-ups de la tech. Déjà durant l'année 2023, on avait pu observer que les investissements étaient en recul dans le domaine de la French Tech. Mais on est depuis semble-t-il passé à quelque chose de beaucoup dur durant l'année 2024, avec une vague violente de faillites qui a été enregistrée.