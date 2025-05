Un compte professionnel inactif et oublié, ce n'est pas aussi anodin que cela puisse paraître. On estime aujourd'hui que 40% des fuites de données sont réalisées non pas avec via une attaque sophistiquée par DDoS mais très simplement avec des identifiants compromis. En partant de ce constat, la jeune pousse lyonnaise Mia a mis au point un service permettant de centraliser la gestion de l’ensemble des comptes SaaS des PME.