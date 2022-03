L'authentification multifacteur ne serait pas suffisante face aux hackers parrainés par la Russie

Proposée – voire imposée – par un nombre de services en ligne de plus en plus grand, l'authentification multifacteur demande à l'utilisateur, pour accéder à un compte ou à une application, de confirmer son identité par le biais d'un code reçu par téléphone ou en scannant par exemple son empreinte via l'option biométrique. Cette méthode est censée mieux protéger l'utilisateur et faire obstacle par exemple à une usurpation d'identité ou à une attaque par force brute (découverte du mot de passe après de multiples essais).