Un géant de la distribution face aux pirates informatiques : comment Les Mousquetaires gèrent les attaques au quotidien

Les Mousquetaires sont dépendants pour beaucoup des bonnes (et mauvaises) pratiques de leurs clients. Évidemment, on les connaît : la combinaison mot de passe et login simples et répétés d'un site à l'autre est souvent la cause. Mais en interne, on n'est évidemment pas à l'abri. « En ce moment, une organisation cybercriminelle se livre à ce que l'on appelle la "fraude au président", que j'appelle "fraude à l'adhérent". Le pirate essaie de se faire passer pour le comptable d'un magasin, et le tour est joué », regrette Fabrice Bru, qui essaie de sensibiliser les forces en présence au quotidien.