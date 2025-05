Il serait bien trop facile de rejeter toute la responsabilité sur les utilisateurs finaux. En réalité, les dispositifs mis à leur disposition sont souvent inadaptés, peu ergonomiques ou trop contraignants. On leur demande de mémoriser une multitude de mots de passe, ce qui les pousse à adopter des comportements à risque. De plus, ces mots de passe peuvent être ciblés par des campagnes d’hameçonnage, qui exploitent les failles humaines bien plus que les techniques.

Specops Password Policy permet de remédier à ces problèmes en neutralisant les mots de passe faibles ou compromis. Cet outil, à la fois intuitif et rapide à déployer, agit sur plusieurs leviers : il bloque d’abord plus de 4 milliards de mots de passe compromis répertoriés dans sa base de données, cela évite l’apparition de failles dès la création du mot de passe. Mais la protection ne s’arrête pas là, puisqu’une fonction d’analyse apporte une détection quotidienne des mots de passe frauduleux, et ce, pas uniquement lors d’un changement ou de la réinitialisation de mot de passe.