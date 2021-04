Visa avance dans l’intégration des crypto-monnaies à son réseau de paiement

Al Kelly, P.-D.G. de Visa, a évoqué les ambitions du géant des paiements en matière de crypto-monnaies lors d’une conférence téléphonique, décrivant l’entreprise comme « extrêmement bien positionnée ».

Visa met en œuvre une stratégie à plusieurs volets en ce qui concerne ses services liés au Bitcoin (BTC) , aux stablecoins et, à plus long terme, aux monnaies numériques de banque centrale (CBDC). Le P.-D.G. de Visa, a expliqué : « Nous nous concentrons sur 5 opportunités différentes que nous voyons dans cet espace, et je dirais que c’est un domaine dans lequel nous nous penchons de manière très importante. »

En ce qui concerne les monnaies numériques souveraines, Visa serait déjà en conversation avec plusieurs banques centrales au sujet de leur développement, suggérant que l’entreprise de paiements pourrait jouer un rôle dans ce processus : « Nous discutons avec les banques centrales dans une perspective de partenariat public/privé. »