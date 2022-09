Victime d'un hack d'envergure, Rockstar Games laisse fuiter GTA 6

Maintenant, passons au contenu de ces clips qui ne durent généralement pas plus d'une poignée de secondes (en dehors de la vidéo ci-dessous). Déjà, nous apprenons que l'histoire de GTA 6 se déroulera bel et bien à Vice City. Deux personnages seront vraisemblablement jouables. Le casting est composé d'un homme nommé Jason et d'une femme qui se prénomme Lucia. Leurs noms apparaissent dans le menu.